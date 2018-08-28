Гуртожиток Могилянки у жахливому стані (фото)

Перед навчальним роком гуртожиток Могилянки перебуває у жахливому стані (фото)



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Фото: Андрій Герус Батарея опалення у гуртожитку Києво-Могилянської академії

Гуртожиток Києво-Могилянської академії потребує ремонту

За кілька днів до початку навчального року один із гуртожитків Києво-Могилянської академії знаходиться у жахливому стані через відсутність коштів на ремонт. Про це повідомив у своєму блозі колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг Андрій Герус.

«Це гуртожиток одного із наших найкращих університетів Києво-Могилянської Академії за два дні до початку навчання. Заселяють по 4 студенти у кімнатах 12-15 м кв. І тут питання не у Могилянці, у інших – схоже», - написав він, надавши фото гуртожитку Могилянки.

На фотографіях видно облуплені стіни гуртожитку та страшні батареї опалення, що давно потребують заміни.

Герус обурений: «Це лице країни, у якої немає декілька мільйонів зробити ремонт гуртожитку, де житимуть і вчитимуться сотні і тисячі студентів. Немає декілька мільйонів, щоб провести учнівські олімпіади, де зможуть себе проявити талановиті розумні діти. Немає грошей опалювати взимку навчальні корпуси. Але є 32 млрд грн на Роттердам+ для олігарха, бо там хороші відкати».

Більше читайте у матеріалі В України немає коштів, щоб відремонтувати гуртожитки, зате є 32 млрд грн для Ахметова

Нагадаємо, 23 серпня на засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, прийняла рішення про скасування постанови №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозованої гуртової ціни електричної енергії», більш відомого під назвою «Роттердам+». Рішення вступить набере чинності з початком дії нового ринку електроенергії.