В України немає коштів, щоб відремонтувати гуртожитки, зате є 32 млрд грн для Ахметова

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

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У нас найнижча у світі рента на вугілля і пустий бюджет. Бо шахтами володіє Ахметов, а йому треба багатіти, щоб купувати політиків та чиновників

Це гуртожиток одного із наших найкращих університетів Києво-Могилянської Академії за два дні до початку навчання. Заселяють по 4 студенти у кімнатах розміром 12-15 м кв. І тут питання не у Могилянці, у інших - схоже.

Це лице країни, у якої немає декілька мільйонів зробити ремонт гуртожитку, де житимуть і вчитимуться сотні і тисячі студентів.

Немає декілька мільйонів, щоб провести учнівські олімпіади, де зможуть себе проявити талановиті розумні діти.

Немає грошей опалювати взимку навчальні корпуси.

Але є 32 млрд грн на Роттердам+ для олігарха, бо там хороші відкати.

Є 15 млрд грн у рік платити найвищі у світі «зелені» євротарифи, але немає грошей поставити у студентських гуртожитках нормальні батареї.

У нас найнижча у світі рента на вугілля і пустий бюджет. Бо шахтами володіє Ахметов, а йому дуже треба багатіти, щоб купувати політиків та чиновників.

Це пріоритети держави не у словах, а у діях. А наше завтра - це результат не сьогоднішніх слів, а сьогоднішніх дій.

І на дверях цієї розбитої кімнати неодмінний атрибут реформ - надпис «У ЄВРОПУ». Але ми ж розуміємо, що із такими пріоритетами та такою моделлю ніякої Європи не получиться.

P.S. Всі оті нещасні школи, університети, гуртожитки платять за електроенергію по промисловому тарифу, який вищий, аніж у багатьох країнах Європи. Тобто фінансують Роттердам+ та Ахметова у самому прямому сенсі цього слова.

Джерело: блог Андрія Геруса

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