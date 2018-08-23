НКРЕКП скасувала «Роттердам+»



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Проект постанови про скасування формули «Роттердам +» був оприлюднений 17 серпня на офіційному сайті НКРЕКП

На сьогоднішньому засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про скасування постанови №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозованої гуртової ціни електричної енергії», більш відомого під назвою «Роттердам+». Рішення вступить набере чинності з початком дії нового ринку електроенергії.

Крім того, визнаються такими, що втратили силу ще ряд нормативних документів, раніше регламентуючих роботу української енергетики - всього 24 постанов. Дане рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування нормативної бази діяльності на ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної імплементації норм Закону України «Про ринок електричної енергії».

Ухвалений парламентом закон «Про ринок електроенергії» передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ запроваджує норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Як повідомлялося, проект постанови про скасування формули «Роттердам +» був оприлюднений 17 серпня на офіційному сайті НКРЕКП. Представники експертного співтовариства підтримали плани НКРЕКП по введенню нового ринку електричної енергії і рекомендували прискорити цей процес. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому вчора на сторінці Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова за підсумками професійної дискусії. Як зазначили організатори заходу, в професійній дискусії брали участь представники уряду України, Представництва ЄС в Україні, Посольства Польщі в Україні, «Укренерго», Української енергетичної біржі та незалежні експерти.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Нагадаємо, тариф на електроенергію до липня 2019 року не зміниться.

Джерело: Українські новини