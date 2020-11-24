Молодик «замінував» автозаправну станцію під Києвом (фото)

Чоловік напідпитку заради розваги повідомив до поліції про замінування

На спецлінію «102» від аноніма надійшло повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій в селі Ходосівка, що під Києвом, закладено 2 кг тротилу. Після чого заявник кинув слухавку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місці ймовірного закладення вибухівки працювали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки, кінологи. Жодних предметів, які б могли становити загрозу життю чи здоров’ю людей, поліцейські під час обстеження АЗС та прилеглої території не виявили.

Під час проведення низки поліцейських розшукових заходів поліцейські встановили та затримали «мінера». Ним виявився 27-річний житель Обухова.

Як з’ясувалось, він напідпитку заради розваги повідомив до поліції про замінування.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як повідомлялося, столичні оперативники затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі у Солом’янському районі Києва.