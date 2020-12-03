На заправці у Запоріжжі стався потужний вибух, загинув зварювальник

Смертельний вибух стався у промисловій зоні в Запоріжжі у середу, 2 грудня

Смертельний вибух стався у промисловій зоні в Запоріжжі у середу, 2 грудня

За попередніми висновками, трагедія сталася через порушення правил безпеки праці під час демонтажу заправки

Поліція відкрила кримінальну справу через смертельний вибух цистерни у Бородінському мікрорайоні Запоріжжя, який стався 2 грудня.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної Нацполіції.

На території колишньої АЗС на вулиці Товариській демонтували металеву цистерну. Під час робіт один із зварювальників почав зрізати металеві люки на цистернах для пального. Вочевидь, в одному із відсіків накопичились пари. Саме тому під час роботи іскри спровокували вибух. У результаті вибуху загинув 37-річний житель Запоріжжя.

Вибухова хвиля була настільки сильною, що із загиблого зірвало одяг. Його тіло відкинуло на пів сотні метрів.

Поліція відкрила кримінальне провадження по статті за порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки (ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

У ДСНС повідомили, що у підземній цистерні стався хлопок газоповітряної суміші. Вибух не викликав подальшого горіння. Рятувальники піною охолодили ємність аби уникнути пожежі. На місці працювали чотири пожежні автомобілі і 16 рятувальників.