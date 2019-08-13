Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)



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Нападник наніс водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

Групи реагування поліції оперитивно затримали нападника

У ніч на вівторок, 13 серпня, у Вишгородському районі Київщини скоєно напад на таксиста.

Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

«18-річний хлопчина у Святошинському районі міста Києва запропонував таксисту відвезти його до Вишгородського району в село, де його батько обов`язково розрахується. Водієві стало шкода хлопця і він погодився. Далі дорогою спілкувались на різні теми, аж раптом пасажир став наносити водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу», - розповів Нєбитов.

Нападник зібрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з місця події.

Закривавленому водієві перехожі терміново викликали «швидку» і повідомили до поліції.

Кримінальна поліція, слідчі і поліція превенції були підняті за сигналом «Збір».

«Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП оперативно визначили шляхи можливого відходу зловмисника, професійно блокували територію і вже на ранок «загнали» та затримали нападника», - повідомив Нєбитов.

Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі, адже за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження за ст.ст.15,115 (замах на умисне вбивство), 187 (розбій).