Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
Групи реагування поліції оперитивно затримали нападника
У ніч на вівторок, 13 серпня, у Вишгородському районі Київщини скоєно напад на таксиста.
Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.
«18-річний хлопчина у Святошинському районі міста Києва запропонував таксисту відвезти його до Вишгородського району в село, де його батько обов`язково розрахується. Водієві стало шкода хлопця і він погодився. Далі дорогою спілкувались на різні теми, аж раптом пасажир став наносити водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу», - розповів Нєбитов.
Нападник зібрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з місця події.
Закривавленому водієві перехожі терміново викликали «швидку» і повідомили до поліції.
Кримінальна поліція, слідчі і поліція превенції були підняті за сигналом «Збір».
«Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП оперативно визначили шляхи можливого відходу зловмисника, професійно блокували територію і вже на ранок «загнали» та затримали нападника», - повідомив Нєбитов.
Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі, адже за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження за ст.ст.15,115 (замах на умисне вбивство), 187 (розбій).