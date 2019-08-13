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    Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)

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    Нападник наніс&nbsp;<span lang="UK">водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину</span> - Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
    Нападник наніс водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину
    Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

    Групи реагування поліції оперитивно затримали нападника

    У ніч на вівторок, 13 серпня, у Вишгородському районі Київщини скоєно напад на таксиста.

    Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    «18-річний хлопчина у Святошинському районі міста Києва запропонував таксисту відвезти його до Вишгородського району в село, де його батько обов`язково розрахується. Водієві стало шкода хлопця і він погодився. Далі дорогою спілкувались на різні теми, аж раптом пасажир став наносити водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу», - розповів Нєбитов.

    Нападник зібрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з місця події.

    Закривавленому водієві перехожі терміново викликали «швидку» і повідомили до поліції.

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    Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
    Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
    Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
    Під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста (фото, відео)
    Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

    Кримінальна поліція, слідчі і поліція превенції були підняті за сигналом «Збір».

    «Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП оперативно визначили шляхи можливого відходу зловмисника, професійно блокували територію і вже на ранок «загнали» та затримали нападника», - повідомив Нєбитов.

    Хлопцю загрожує до 15 років позбавлення волі, адже за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження за ст.ст.15,115 (замах на умисне вбивство), 187 (розбій).

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