У Вишгороді молодик увірвався до квартири жінки, побив її і пограбував (фото, відео)



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Нападника затримано за декілька годин після злочину Фото: Нацполіція

За розбійний напад на жінку затримано жителя столиці

Працівники Управління карного розшуку спільно з колегами поліції Вишгородського відділу затримали зловмисника, який здійснив напад на жінку. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Дзвінок в двері. Жінка, не дивлячись у глазок, відкриває двері, адже чекає знайомого. Далі на неї здійснює напад невідомий з ножем. Наносить удари кулаком в обличчя, погрожує вбивством і вимагає гроші. Перелякана жінка віддає $1000, нападник забирає золоті прикраси, ноутбук, телефон і банківські картки. Після зв’язує потерпілу дротами та залишає місце події», - розповів він.

Це сталося 7 серпня об 11:30 у Вишгороді.

Жінка зателефонувала на спецлінію «102» і повідомила про напад.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група. Вже за декілька годин встановили особу зловмисника. Затримали його у гральних автоматах, де він уже витрачав гроші.

Затриманий 37-річний киянин у порядку ст. 208 КПК України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як розповів поліцейським про себе нападник, зараз одним із обласних судів розглядається обвинувачення щодо скоєння ним тяжких злочинів, серед яких і вбивство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального Кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання оголошення чоловіку про підозру у скоєнні даного злочину. Міру запобіжного заходу йому обере суд.