Під Києвом чоловік вбив свою начальницю та сховав труп у холодильнику



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Чоловік наніс жінці не менше 25 ударів молотком

Вбивця отримав 16 років в'язниці

Київським апеляційним судом залишив для чоловіка, який вбив свою начальницю та помістив її труп до морозильної камери, покарання у вигляді 16 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Вказаний чоловік в серпні 2017 року, перебуваючи в приміщенні цеху пекарні в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, а саме чоловік обурився вказівкою своєї начальниці не палити в приміщенні, схопив молоток та наніс їй не менше 25 ударів. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. Переконавшись, що вона більше не подає ознак життя, злочинець помістив її труп до морозильної камери», - інформує прокуратура.

На цьому вбивця не зупинився. Після скоєння вбивства він заволодів автомобілем потерпілої, на якому приїхав до її будинку, звідки виніс гроші, ювелірні вироби та побутову техніку.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 КК України (умисне вбивство, крадіжка, вчинена повторно, незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, крадіжка, поєднана з проникнення у житло).

За принципової позиції регіональної прокуратури вирок набрав законної сили.

Як повідомлялося, Бородянським районним судом засуджено до 10 років позбавлення волі чоловіка, який у травні 2016 року в смт Коцюбинське забив до смерті дворічного сина своєї співмешканки.