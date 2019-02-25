До 10 років позбавлення волі засуджено вбивцю дворічного хлопчика



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Під дією наркотиків чоловік наніс дитині декілька ударів, від яких хлопчик помер

Бородянським районним судом засуджено до 10 років позбавлення волі чоловіка, який у травні 2016 року в смт Коцюбинське забив до смерті дворічного сина своєї співмешканки. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Чоловік перебував у помешканні разом із дворічним сином своєї співмешканки, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, а саме під дією амфетаміну. Через те, що хлопчик плакав та кликав свою маму, злочинець наніс дитині декілька ударів руками по голові, тулубу та кінцівках, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер», - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокурором доведена вина обвинуваченого у незаконному придбанні та зберіганні за місцем свого проживання вибухових пристроїв, які були вилучені.

За результатом судового розгляду, колегією суддів Бородянського районного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.121 КК України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Васильківському районі Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який вбив власну матір.