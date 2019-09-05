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    Новини

    Під Києвом елітна автівка збила на смерть велосипедиста (фото)

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    Смертельна ДТП сталася у м. Українка - Під Києвом елітна автівка збила на смерть велосипедиста (фото)
    Смертельна ДТП сталася у м. Українка
    Фото: Нацполіція

    48-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні

    У середу, 4 вересня, у м. Українка Обухівського району сталася ДТП із трагічним наслідком.

    Аварія трапилася близько 13-ї години, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    58-річний водій за кермом автомобіля Jaguar допустив зіткнення з велосипедистом. 48-річний місцевий житель перетинав проїжджу частину.  

    Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

    Поліція з’ясовує обставини аварії, триває слідство.

    Нагадаємо, 29 серпня на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.

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