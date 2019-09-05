Під Києвом елітна автівка збила на смерть велосипедиста (фото)
Смертельна ДТП сталася у м. Українка
Фото: Нацполіція
48-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні
У середу, 4 вересня, у м. Українка Обухівського району сталася ДТП із трагічним наслідком.
Аварія трапилася близько 13-ї години, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
58-річний водій за кермом автомобіля Jaguar допустив зіткнення з велосипедистом. 48-річний місцевий житель перетинав проїжджу частину.
Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.
Поліція з’ясовує обставини аварії, триває слідство.
Нагадаємо, 29 серпня на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.