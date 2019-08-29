У Києві вантажівка збила велосипедиста (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівка з причепом збила велосипедиста Фото: скріншот відео

Велосипедист отримав травми в результаті ДТП

Сьогодні, 29 серпня, на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Наїзд на велосипедиста стався вантажівкою Renault із причепом перед площею Марченка у бік станції метро «Сирець».

Одні свідки ДТП кажуть, що велосипедист переводив велосипед пішки через дорогу, а інші - намагався переїхати.

Велосипедист отримав травми і потребує госпіталізації.

Через ДТП рух транспорту на вулиці Стеценка ускладнено.

Як повідомлялося, сьогодні за Північним мостом у напрямку Троєщини сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Renault служби таксі Uber і тролейбуса №31.