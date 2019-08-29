У Києві вантажівка збила велосипедиста (відео)
Вантажівка з причепом збила велосипедиста
Фото: скріншот відео
Велосипедист отримав травми в результаті ДТП
Сьогодні, 29 серпня, на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Наїзд на велосипедиста стався вантажівкою Renault із причепом перед площею Марченка у бік станції метро «Сирець».
Одні свідки ДТП кажуть, що велосипедист переводив велосипед пішки через дорогу, а інші - намагався переїхати.
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Велосипедист отримав травми і потребує госпіталізації.
Через ДТП рух транспорту на вулиці Стеценка ускладнено.
Як повідомлялося, сьогодні за Північним мостом у напрямку Троєщини сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Renault служби таксі Uber і тролейбуса №31.