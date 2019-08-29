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    У Києві вантажівка збила велосипедиста (відео)

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    Вантажівка з причепом збила велосипедиста - У Києві вантажівка збила велосипедиста (відео)
    Вантажівка з причепом збила велосипедиста
    Фото: скріншот відео

    Велосипедист отримав травми в результаті ДТП

    Сьогодні, 29 серпня, на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Наїзд на велосипедиста стався вантажівкою Renault із причепом перед площею Марченка у бік станції метро «Сирець».

    Одні свідки ДТП кажуть, що велосипедист переводив велосипед пішки через дорогу, а інші - намагався переїхати. 

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    Велосипедист отримав травми і потребує госпіталізації.

    Через ДТП рух транспорту на вулиці Стеценка ускладнено.

    Як повідомлялося, сьогодні за Північним мостом у напрямку Троєщини сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Renault служби таксі Uber і тролейбуса №31. 

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