Під Києвом на узбіччі дороги виявили гранату (фото)



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Поліцейські вилучили гранату РГД-5 та запал до неї Фото: Нацполіція

Гранату виявила жінка біля паркану свого будинку в Броварах

Жителька міста Бровари на вулиці біля паркану свого будинку виявила гранату. На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, фахівці-вибухотехніки Головного управління поліції Київщини.

Огородивши небезпечну ділянку, поліцейські вилучили гранату РГД-5 та запал до неї. Вилучений речовий доказ у подальшому буде направлений на проведення дослідження, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, як граната з'явилася на узбіччі дороги, опитують місцевих мешканців.

Вирішується питання про внесення вказаної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 липня затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату на центральній площі Фастова. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього гранату. Крім того, під час обшуку оселі затриманого правоохоронці виявили і вилучили в нього наркотичні речовини.