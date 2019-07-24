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    Чоловік погрожував підірвати гранату в центрі Фастова (фото)

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    Поліцейські вилучили у чоловіка гранату - Чоловік погрожував підірвати гранату в центрі Фастова (фото)
    Поліцейські вилучили у чоловіка гранату
    Фото: Нацполіція

    Зловмисником виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп’яніння

    У вівторок, 23 липня, на спецлінію «102» надійшло звернення від чоловіка, який повідомив, що збирається підірвати гранату на центральній площі Фастова.

    На місце події невідкладно виїхали правоохоронці та вжили заходів щодо евакуації з площі людей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено особу чоловіка. За пів години працівникам поліції спільно з громадськістю неподалік цієї площі вдалося затримати та знешкодити порушника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець із ознаками алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у нього гранату. На місце події було викликано вибухотехнічну службу.

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    Крім того, під час обшуку оселі затриманого правоохоронці виявили і вилучили в нього наркотичні речовини.

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    Чоловік погрожував підірвати гранату в центрі Фастова (фото)
    Чоловік погрожував підірвати гранату в центрі Фастова (фото)

    За даними фактами відкрито три кримінальних провадження за ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян», ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю» та за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів» Кримінального кодексу України.

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