Під Києвом невідомі спалили автомобіль журналіста (фото)



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Автомобіль журналіста і машина поруч вогнем знищені повністю Фото: Нацполіція

Поліція встановлює осіб, причетних до підпалу автомобіля

Сьогодні, 22 лютого, о 5-й годині ранку на спецлінію Київщини надійшло повідомлення від жителя села Ходосівка Києво-Святошинського району про загоряння автівки Ford Fiesta. Автомобіль належить представнику мас-медіа. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Чабанівського відділення поліції. Поліцейські вилучили речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз.

Автівка заявника, яка була припаркована на узбіччі, вогнем знищена повністю. Також згорів автомобіль, що знаходився поруч. З людей ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до підпалу, з’ясовують усі обставини події.

Представник мас-медіа пов’язує цей злочин зі своєю професійною діяльністю. На його думку, таким чином йому намагаються помститися певні особи. Наразі працівники поліції перевіряють отриману інформацію. Розглядаються також інші версії скоєного правопорушення.

Як повідомлялося, 22 лютого вночі до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві двічі надходити тривожні виклики щодо пожеж в автомобілях.