У Києві продовжують горіти автомобілі: за ніч дві пожежі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згоріли дві автівки, припарковані в дворах будинків

Сьогодні, 22 лютого, вночі до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві двічі надходити тривожні виклики щодо пожеж в автомобілях.

Як повідомляє прес-служба столичних рятувальників, перший виклик надійшов о 02:01 про те, що у дворі 22-поверхового житлового будинку на вул. Вадима Гетьмана, 46-А, що у Солом'янському районі столиці, виникла пожежа у припаркованому автомобілі.

До місця виклику було негайно направлено вогнеборців 18-Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, пожежа виникла в автомобілі KIA Picanto. Відразу ж бійці приступили до гасіння пожежі. О 02:28 займання вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік, двигун, лобове скло, лакофарбове покриття капота.

Наступний виклик до рятувальників надійшов о 02:10 про те, що у дворі 10-поверхового житлового будинку, на вул. Анни Ахматової, 11, що у Дарницькому районі столиці, в автомобілі Toyota Sienna виникла пожежа.

На місце події було направлено бійців 24-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 02:34 пожежу рятувальники ліквідували. Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено лакофарбове покриття та внутрішнє оздоблення автомобіля.

Причини виникнення обох пожеж з’ясовуються.

Постраждалих немає.