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    Під Києвом перекинувся бензовоз, стався витік палива

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    Під Києвом перекинувся бензовоз, стався витік палива

    Рятувальники ДСНС створили пінну подушку і провели перекачування палива з пошкодженої автоцистерни

    У Київській області поблизу села Сніжки Ставищенського району на автодорозі Київ - Одеса з'їхала в кювет і перекинулася автоцистерна з бензином.

    Ніхто не постраждав, але стався витік палива, повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 16 серпня.

    За інформацією рятувальників, перекинувся бензовоз MAN, в якому знаходився бензин марки А-92, А-95. На місці інциденту було встановлено, що сталася розгерметизація автоцистерни, і з неї витікає паливо.

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    Під Києвом перекинувся бензовоз, стався витік палива
    Під Києвом перекинувся бензовоз, стався витік палива

    Створивши пінну подушку, фахівці ДСНС здійснили перекачку палива. Для робіт було залучено 22 особи та п'ять одиниць техніки.

    Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.

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