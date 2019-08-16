Під Києвом перекинувся бензовоз, стався витік палива



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Рятувальники ДСНС створили пінну подушку і провели перекачування палива з пошкодженої автоцистерни

У Київській області поблизу села Сніжки Ставищенського району на автодорозі Київ - Одеса з'їхала в кювет і перекинулася автоцистерна з бензином.

Ніхто не постраждав, але стався витік палива, повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 16 серпня.

За інформацією рятувальників, перекинувся бензовоз MAN, в якому знаходився бензин марки А-92, А-95. На місці інциденту було встановлено, що сталася розгерметизація автоцистерни, і з неї витікає паливо.

Створивши пінну подушку, фахівці ДСНС здійснили перекачку палива. Для робіт було залучено 22 особи та п'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, у четвер, 15 серпня, на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася смертельна ДТП за участі двох автомобілів.