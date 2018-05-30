Під Києвом поліція знайшла наркотики у жінки-водія

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В автомобілі виявлено упаковку «Димедролу», таблетки «Бупренорфіну» та використані шприци

Працівники Вишгородського відділення поліції виявили наркотичну речовину в салоні автівки

Під час патрулювання м. Вишгород поліція зупинила підозрілий автомобіль, в салоні якого виявила упаковку «Димедролу» та чотири таблетки «Бупренорфіну», а також використані шприці. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Жінка-водій пояснила, що все це належить їй, оскільки вона проходить курс лікування від наркозалежності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).

Нагадаємо, раніше на вулиці Грушевського у Києві поліцейські полку поліції особливого призначення виявили у скутериста наркотичну речовину.