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    Під Радою через буржуйку згорів намет

    Рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу загасили намет, який горів
    У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради у Києві згорів намет‬. Про це інформує МВС. За її даними, унаслідок події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією рятувальників, займання відбулося від встановленої там буржуйки. «О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради. І поліцейські, і
    • Вчора, 11:13
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    Рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу загасили намет, який горів

    У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради у Києві згорів намет‬. Про це інформує МВС.

    За її даними, унаслідок події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією рятувальників, займання відбулося від встановленої там буржуйки.

    «О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів», - сказано в повідомленні на Facebook.

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    Під Радою через буржуйку згорів намет
    Під Радою через буржуйку згорів намет
    Під Радою через буржуйку згорів намет
    Під Радою через буржуйку згорів намет
    Під Радою через буржуйку згорів намет

    Нагадаємо, із 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція прихильників «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Мітингарі вимагають провести так звану «велику політичну реформу».

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