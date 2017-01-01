Під Радою через буржуйку згорів намет

Рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу загасили намет, який горів

У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради у Києві згорів намет‬. Про це інформує МВС. За її даними, унаслідок події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією рятувальників, займання відбулося від встановленої там буржуйки. «О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради. І поліцейські, і



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Рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу загасили намет, який горів

У Маріїнському парку поблизу Верховної Ради у Києві згорів намет‬. Про це інформує МВС.

За її даними, унаслідок події ніхто не постраждав. За попередньою інформацією рятувальників, займання відбулося від встановленої там буржуйки.

«О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів», - сказано в повідомленні на Facebook.

Нагадаємо, із 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради проходить акція прихильників «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі. Мітингарі вимагають провести так звану «велику політичну реформу».

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