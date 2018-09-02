Підгледів пін-код та вирвав картку: зухвале пограбування на столичному вокзалі



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Зловмисник мав при собі банківську картку потерпілого

Поліцейські затримали зловмисника, ним виявився іноземець, який у Києві живе у хостелі

Поліцейські затримали грабіжника, який встиг зняти з банківського рахунку потерпілого гроші біля столичного вокзалу. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Зловмисник спочатку підгледів пін-код, а потім відібрав у киянина банківську картку.

Близько 18:20 на площі Вокзальній зловмисник вирвав із рук 44-річного місцевого мешканця банківську картку і побіг геть. Чоловік відразу зателефонував у поліцію - і за хвилину до нього підійшли оперативники, які проводили відпрацювання у рамках профілактичної операції «Мігрант». Потерпілий описав грабіжника та напрямок, куди він побіг.

Начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку київської поліції Віталій Отрудько розповів:

«Чоловіка, схожого за описом, правоохоронці помітили біля станції метрополітену. Він відходив від банкомата і ховав гривні. Оперативники перевірили його, і виявилося, що зловмисник має при собі банківську картку потерпілого, з якої вже зняв гроші».

Затриманий – 30-річний іноземець, який у Києві живе у хостелі. За попередньою інформацією, він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала правопорушення.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили луганчанина, який намагався обікрасти стоматологічний центр.