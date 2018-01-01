Після чергової масштабної ДТП за участю маршруток столична влада перевірятиме перевізників
- Сьогодні, 07:03
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«До порушників серед столичних перевізників вживатимуть жорсткі санкції», - заступник Кличка
У КМДА планують перевірити перевізників столиці та вживатимуть щодо порушників жорсткі санкції. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».
«12 постраждалих і травмованих пасажирів, двоє з яких потрапили до лікарні. Наслідки аварії за участю двох маршруток спонукають нас до жорстких перевірок усіх міських перевізників. Перевіримо не тільки дозволи та договори, хоча й «паперова» частина роботи має бути у порядку. Детально розглянемо, у першу чергу, те, як дотримуються транспортники норм і правил безпечного перевезення пасажирів», – наголосив Дмитро Давтян.
За його словами, такі перевірки й зараз відбуваються регулярно, однак через аварію будуть посилені.
«Реакція буде миттєвою, а санкції – безкомпромісними. Ні форма власності, ні жоден інший чинник не матиме значення. Перевірці підлягатимуть і приватні, і комунальні перевізники. Адже безпека пасажирів – понад усе. Тих компаній, які цього не розуміють, ми змусимо піти з ринку», – підкреслив Дмитро Давтян.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що увечері п'ятниці, на вулиці Олени Теліги зіткнулися дві маршрутки. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 12 осіб, двох доставили в лікарні.