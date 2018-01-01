Зіткнення «Богданів» у Києві: постраждало 12 пасажирів

Двох осіб доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації

У столиці на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «В автопригоді загалом постраждало 12 осіб: двох доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без



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Двох осіб доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації

У столиці на вулиці Олени Теліги зіткнулись дві маршрутки, які їхали в попутному напрямку. Внаслідок ДТП постраждали 12 людей, двох доставили в лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«В автопригоді загалом постраждало 12 осіб: двох доставили в лікарню, ще 10 допомогу надали без госпіталізації», — повідомили в поліції.

Відомо, що дві маршрутки рухалися в одному напрямку, один водій підрізав іншого, через що обидва транспортних засоби втратили керування і з’їхали з дороги. Одна маршрутка зіткнулася з електроопорою, інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.

На вулиці Олени Теліги після ДТП утворився сильний затор. Наразі обставини аварії встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.