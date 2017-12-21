Після того, як прокурор болгаркою пиляв двері в Ірпінський міськраді, його покликали на роботу слюсарем

На думку мера Ірпеня, слюсарні роботи – «це чудова трудова реабілітація» для прокурора

Ірпінська міська рада запросила на роботу слюсарем-ремонтником Київського обласного прокурора Дмитра Чібісова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Володимир Карлюк. «Враховуючи, що Дмитро Чібісов своїм неправомірними діями дискредитує прокуратуру та знищує довіру до неї з боку громадськості, Ірпінь пропонує



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Скріншот з відео Прокурор Дмитро Чібісов намагається за допомогою болгарки потрапити в апарат Ірпінської мерії

На думку мера Ірпеня, слюсарні роботи – «це чудова трудова реабілітація» для прокурора

Ірпінська міська рада запросила на роботу слюсарем-ремонтником Київського обласного прокурора Дмитра Чібісова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Ірпеня Володимир Карлюк.

«Враховуючи, що Дмитро Чібісов своїм неправомірними діями дискредитує прокуратуру та знищує довіру до неї з боку громадськості, Ірпінь пропонує йому роботу слюсарем. По-перше, це рівень Чібісова. По-друге, якщо він особисто буде вирізати замки в дверях міськради, то цією невдячною справою не доведеться займатися простим працівникам прокуратури…», написав Карплюк.

На думку мера Ірпеня, слюсарні роботи – «це чудова трудова реабілітація».

Подальше перебування Дмитра Чібісова на посаді Київського обласного прокурора може нанести непоправимої шкоди прокуратурі. А от слюсарні роботи в Ірпені завжди потрібні міській раді та звичайним мешканцям», - додав Карплюк.

Нагадаємо, сьогодні прокуратура проводила обшуки у мерії Ірпеня.

В грудні прокурор Київської області Дмитро Чибісов повідомив про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку. Йому інкримінують кримінальні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, вчинене в складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене в складі злочинної організації) Кримінального кодексу.

За версією прокуратури, до складу злочинної організації входили також два його заступники та інші не вказані особи. Справа стосується розкрадання бюджетних коштів і земель на території Ірпеня на десятки мільйонів гривень.