Прокуратура проводить обшуки у мерії Ірпеня

Це тридцятий обшук у міськраді Ірпеня за останні три роки

Прокуратура Київської області проводить обшук у мерії Ірпеня, повідомив мер міста Володимир Карплюк у facebook. «Зараз у приміщенні Ірпінської міської ради обшук - перший у цьому році і тридцятий за останні три роки. За вказівкою одіозного Київського обласного прокурора Дмитра Чибісова «шукають» документи, які міськрада



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Це тридцятий обшук у міськраді Ірпеня за останні три роки

Прокуратура Київської області проводить обшук у мерії Ірпеня, повідомив мер міста Володимир Карплюк у facebook.

«Зараз у приміщенні Ірпінської міської ради обшук - перший у цьому році і тридцятий за останні три роки. За вказівкою одіозного Київського обласного прокурора Дмитра Чибісова «шукають» документи, які міськрада вже тричі надавала правоохоронцям у відповідь на їхні запити», - зазначив він.

За твердженням Карплюка, Чибісов хоче обкласти Ірпінь даниною.

Нагадаємо, в грудні прокурор Київської області Дмитро Чибісов повідомив про підозру меру Ірпеня Володимиру Карплюку. Йому інкримінують кримінальні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво, вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, вчинене в складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене в складі злочинної організації) Кримінального кодексу.

За версією прокуратури, до складу злочинної організації входили також два його заступники та інші не вказані особи. Справа стосується розкрадання бюджетних коштів і земель на території Ірпеня на десятки мільйонів гривень.