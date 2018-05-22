У середу на півдня обмежать рух Північним мостом

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Північний міст у Києві

На мосту триває ремонт асфальтобетонного покриття

У середу, 23 травня, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«23 травня із 08:00 до 13:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту у другій та третій смугах руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.

Корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, для забезпечення організації та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів» із 25 до 27 травня вносяться зміни у роботу громадського транспорту.

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.