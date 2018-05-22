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    У середу на півдня обмежать рух Північним мостом

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    Північний міст у Києві - У середу на півдня обмежать рух Північним мостом
    Північний міст у Києві

    На мосту триває ремонт асфальтобетонного покриття

    У середу, 23 травня, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «23 травня із 08:00 до 13:00 у зв’язку з виконанням робіт із ремонту асфальтобетонного покриття на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту у другій та третій смугах руху у напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.

    Корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, для забезпечення організації та проведення у Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів» із 25 до 27 травня вносяться зміни у роботу громадського транспорту.

    Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА. 

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