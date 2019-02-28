Платимо за електроенергію по-новому. Киянам пояснили, як гасити попередні борги і що буде з переплатою



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На кінець 2018 року кияни залишилися винні за спожиту в 2018 році електроенергію 494 млн грн

У Києві з 1 січня 2019 року за новими правилами постачальником електроенергії для населення, малих непобутових споживачів та бюджетних установ стала компанія «Київські енергетичні послуги». Вона проводить розрахунки і приймає оплату за спожиту в 2019 році електроенергію.

А питання боргів за електроенергію, спожиту до 1 січня 2019 року, потрібно вирішувати з попереднім постачальником – «ДТЕК Київські електромережі».

Це пояснив в інтерв'ю «Главкому» директор компанії-постачальника електроенергії – ТОВ «Київські енергетичні послуги» – Віктор Мельников.

«Питання боргів за електроенергію, спожиту до 1 січня 2019 року потрібно вирішувати з попереднім постачальником – «ДТЕК Київські електромережі», який зараз виконує функцію оператора системи розподілу. Наскільки нам відомо, жителі Києва, у яких виник борг за 2018 рік, отримали від оператора квитанцію з проханням оплатити цей борг», - сказав він.

Мельников також зазначив, що деякі кияни помилково сплатили рахунки за спожиту вже в 2019 році електроенергію за старими реквізитами попередньому постачальнику. Тому компанія «Київські енергетичні послуги» до кінця лютого отримає від попереднього постачальника перерахунок усіх помилково сплачених киянами коштів.

«Для зручності наших клієнтів, щоб людям не довелось кудись іти, телефонувати чи писати якісь заяви, помилково відправлені кошти «ДТЕК Київські електромережі» перерахують новому постачальнику – «Київським енергетичним послугам». Ми врахуємо ці платежі і розподілимо по особових рахунках. Після того, як кошти прийдуть, сума оплати за січень буде відображена у квитанціях за лютий, які кияни отримають у березні, та в Особистому кабінеті на сайті kep.com.ua», - повідомив Мельников.

На кінець 2018 року побутові споживачі столиці залишилися винні за спожиту в 2018 р. електроенергію 494 млн грн, які мають бути сплачені компанії, що прийшла на зміну «Київенерго» – новому оператору системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі».

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