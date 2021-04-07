Пленарне засідання Київради вперше пройде у форматі відеоконференції

Протягом карантинного періоду депутати збиратимуться дистанційно

Заплановане на четвер, 8 квітня, пленарне засідання Київської міської ради вперше в її історії буде проведене дистанційно. Про це зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на сторінці у Facebook.

«На період карантину пленарні засідання можуть проводитись дистанційно у режимі відеоконференції за допомогою програми Microsoft Teams з одночасною трансляцією засідань на офіційному вебсайті Київської міської ради. На порядок денний пленарного засідання Київради винесені невідкладні питання подолання наслідків гострої респіраторної хвороби Covid-19, звернення Київради щодо надання дозволу прямої закупівлі вакцин, використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані у місті Києві, для прийому та лікування хворих на коронавірус та інше», – зазначив Володимир Бондаренко.

Питання, які будуть винесені на пленарне засідання Київської міської ради:

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо надання дозволу прямої закупівлі виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) вакцин від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у компаній-виробників та розробки механізму такої прямої закупівлі (№08/231-1106/ПР від 31.03.2021).

Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо використання медичної бази відомчих лікарень, які розташовані у місті Києві, для прийому та лікування хворих на коронавірус (№08/231-1200/ПР від 02.04.2021).

Про реорганізацію шкірно-венерологічних закладів охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва (№08/231-178/ПР від 24.12.2020).

Про реорганізацію закладів з надання психіатричної допомоги, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (№08/231-1065/ПР від 19.03.2021).

Про внесення змін та доповнень до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року №46/3053 (№ 08/231-1207/ПР від 06.04.2021).

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів» (№ 08/231-1206 від 05.04.2021).

Нагадаємо, що сьогодні під час онлайн-брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів, Міністерство охорони здоров’я та керівництво Академії медичних наук України надати доступ до лікування хворих на Covid-19 киян у відомчих закладах, що знаходяться в столиці.