  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Онлайн-брифінг Кличка: вакцинація, спецперепустки та завершення опалювального сезону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці - Онлайн-брифінг Кличка: вакцинація, спецперепустки та завершення опалювального сезону
    Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

    Київ тримає лідерство за кількість виявлених хворих на Covid-19

    7 квітня о 12:00 відбувся розпочався прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка стосовно поточної ситуації у столиці.

    Мер столиці поінформував про стан справ у місті, зокрема щодо наступного:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на COVID-19 у Києві;
    • скільки хворих на Covid-19 госпіталізували;на скільки відсотків заповнені столичні лікарні;
    • скільки тестів на Covid-19 роблять в столиці;
    • скільки киян уже вакцинували;
    • про допомогу медикам;
    • кому видали спецперепустки на проїзд в громадському транспорті;
    • про завершення опалювального сезону.

    Зокрема за словами мера сьогодні у Києві робиться 517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення.

    За даними міського голови, минулої доби у столиці виявлено 1417 нових хворих. Це найвищий показник серед регіонів країни. Слідом за Києвом йдуть, Одеська (1236), Київська (1092), Львівська (1085) та Харківська (1017 випадків) області.

    Також Віталій Кличко повідомив, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами, опалення у місті вимкнуть 10 квітня, однак теплопостачання лікарень буде відімкнено лише за заявками головних лікарів.

    За словами міського голови, спецперепустки на користування транспортом під час карантину вже отримали 500 тисяч киян, і цієї кількості достатньо для нормального функціонування міської інфраструктури.

    Також під час брифінгу мер Києва показав сюжет про відвідання міської клінічної лікарні №3.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies