Онлайн-брифінг Кличка: вакцинація, спецперепустки та завершення опалювального сезону

Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

Київ тримає лідерство за кількість виявлених хворих на Covid-19

7 квітня о 12:00 відбувся розпочався прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка стосовно поточної ситуації у столиці.

Мер столиці поінформував про стан справ у місті, зокрема щодо наступного:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на COVID-19 у Києві;

скільки хворих на Covid-19 госпіталізували;на скільки відсотків заповнені столичні лікарні;

скільки тестів на Covid-19 роблять в столиці;

скільки киян уже вакцинували;

про допомогу медикам;

кому видали спецперепустки на проїзд в громадському транспорті;

про завершення опалювального сезону.

Зокрема за словами мера сьогодні у Києві робиться 517 тестів на коронавірус на 100 тисяч чоловік населення.

За даними міського голови, минулої доби у столиці виявлено 1417 нових хворих. Це – найвищий показник серед регіонів країни. Слідом за Києвом йдуть, Одеська (1236), Київська (1092), Львівська (1085) та Харківська (1017 випадків) області.

Також Віталій Кличко повідомив, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами, опалення у місті вимкнуть 10 квітня, однак теплопостачання лікарень буде відімкнено лише за заявками головних лікарів.

За словами міського голови, спецперепустки на користування транспортом під час карантину вже отримали 500 тисяч киян, і цієї кількості достатньо для нормального функціонування міської інфраструктури.

Також під час брифінгу мер Києва показав сюжет про відвідання міської клінічної лікарні №3.