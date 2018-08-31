Площу Шевченка у Києві планується реконструювати за 165 млн грн



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Площа Шевченка у Києві

Аукціон, на якому визначать виконавця робіт, призначений на 30 жовтня

В Оболонському районі Києва планують реконструювати площу Шевченка. На роботи готові виділити понад 165 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні на порталі публічних електронних закупівель ProZorro.

Згідно з документом, замовником робіт виступає КП «Київпастранс». Планується реконструкція площі Тараса Шевченка від вулиці Автозаводської до вулиці Пуща-Водицької в Оболонському районі.

Переможець тендеру зобов'язується реконструювати площу до кінця серпня 2021 року. Сам аукціон, на якому визначать виконавця робіт, призначений на 30 жовтня.

Як повідомлялося, 30 серпня мер Києва Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева у Голосіївському районі столиці. Там оновили ділянку від вул. Героїв Оборони до вул. Полковника Затєвахіна довжиною понад півкілометра. Ремонтні роботи на вулиці Родимцева не здійснювали 40 років – із 1978 року. Капітальне оновлення дороги розпочалося наприкінці червня і тривало два місяці. Вартість робіт – 12 млн грн.

Джерело: 44.ua