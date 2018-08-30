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    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн

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    Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева - Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Фото: прес-служба ВІталія Кличка
    Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева

    Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева в Голосіївському районі столиці

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева у Голосіївському районі столиці. Там оновили ділянку від вул. Героїв Оборони до вул. Полковника Затєвахіна довжиною понад півкілометра, повідомляє прес-служба мера.

    Ремонтні роботи на вулиці Родимцева не здійснювали 40 років – із 1978 року. Капітальне оновлення дороги розпочалося наприкінці червня і тривало два місяці. Вартість робіт – 12 млн грн.

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    Цією вулицею їздить і ходить багато людей, адже поряд розташований Свято-Покровський Голосіївський монастир та Національний університет біоресурсів та природокористування України. 

    За словами міського голови, на вул. Генерала Родимцева замість асфальту використовували новий покращений матеріал – полімерасфальтобетон, який більш довговічний. Також відремонтовано дощову каналізацію, аби на дорозі не було підтоплень, встановлено нові гранітні бордюри. Оновлено на вулиці і освітлення – тут встановили 22 сучасних енергозберігаючих LED-світильники. Розмітка на дорозі виконана замість фарби з пластику, що робить її більш стійкою.

    Також уздовж дороги облаштували тротуар, якого до цього не було, і пішоходи були вимушені ходити по проїжджій частині. Відтак, за словами мера, після капітального ремонту вулиця Родимцева стала безпечнішою для пішоходів і комфортнішою для водіїв.

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    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн
    Фото: прес-служба ВІталія Кличка

    Кличко нагадав, що за попередніх два роки в Києві відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів заплановано оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 км доріг.

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