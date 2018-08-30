Кличко перевірив, як відремонтували півкілометра вулиці за 12 млн грн



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Фото: прес-служба ВІталія Кличка Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева

Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева в Голосіївському районі столиці

Мер Києва Віталій Кличко перевірив після капітального ремонту вулицю Генерала Родимцева у Голосіївському районі столиці. Там оновили ділянку від вул. Героїв Оборони до вул. Полковника Затєвахіна довжиною понад півкілометра, повідомляє прес-служба мера.

Ремонтні роботи на вулиці Родимцева не здійснювали 40 років – із 1978 року. Капітальне оновлення дороги розпочалося наприкінці червня і тривало два місяці. Вартість робіт – 12 млн грн.

Цією вулицею їздить і ходить багато людей, адже поряд розташований Свято-Покровський Голосіївський монастир та Національний університет біоресурсів та природокористування України.

За словами міського голови, на вул. Генерала Родимцева замість асфальту використовували новий покращений матеріал – полімерасфальтобетон, який більш довговічний. Також відремонтовано дощову каналізацію, аби на дорозі не було підтоплень, встановлено нові гранітні бордюри. Оновлено на вулиці і освітлення – тут встановили 22 сучасних енергозберігаючих LED-світильники. Розмітка на дорозі виконана замість фарби з пластику, що робить її більш стійкою.

Також уздовж дороги облаштували тротуар, якого до цього не було, і пішоходи були вимушені ходити по проїжджій частині. Відтак, за словами мера, після капітального ремонту вулиця Родимцева стала безпечнішою для пішоходів і комфортнішою для водіїв.

Кличко нагадав, що за попередніх два роки в Києві відремонтували понад 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів заплановано оновити цього року. Всього ж у Києві близько 1667 км доріг.