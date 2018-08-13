По столиці їздив автомобіль із кішкою під капотом



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Врешті решт хвостату пасажирку власник машини виявив і викликав зоозахисників

У Києві кішка забралася під капот автомобіля і таким чином «каталася» по місту. Про це повідомляється на сторінці столичних рятувальників тварин Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Хвостату пасажирку власник машини виявив на вулиці Сім'ї Сосніних, після чого викликав команду порятунку тварин. Як з'ясувалося, таким чином вона проїхала під капотом машини близько трьох кілометрів. Рятувальники успішно витягли тварину.

На щастя, кішка сильно не постраждала, так як двигун машини був обладнаний захистом. В результаті вона відбулася тільки легким переляком і втратила трохи вовни.

Нагадаємо, у Києві водій мікроавтобусу Volkswagen зніс три секції паркану між трамвайними станціями «Івана Лепсе» та «Героїв Севастополя».

Джерело: Наш Киев