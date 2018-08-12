У столиці мікроавтобус зніс частину паркану, що огороджує трамвайні колії
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Водій не постраждав
У Києві водій мікроавтобусу Volkswagen зніс три секції паркану між трамвайними станціями «Івана Лепсе» та «Героїв Севастополя». Про це інформує «Оперативний Київ».
За даними пабліку, через аварію рух трамвая тимчасово призупинено.
Водій не постраждав.
Нагадаємо, директор комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко заявив про відновлення руху швидкісного трамвая вулицями вулиць Жилянської та Старовокзальної.
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