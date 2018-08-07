Побили через зауваження: київська поліція розповіла подробиці нападу



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Місце інциденту

Нападники викинули пусту пляшку жінці на подвір’я

На Київщині невідомі побили жінку за те, що вона зробила їм зауваження. Нападниками виявилися двоє рідних братів. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

За його даними, серед білого дня у селі Петропавлівська Борщагівка місцева жителька зробила зауваження двом молодим чоловікам, які поруч відпочивали і кинули пусту пляшку їй на подвір’я.

Чоловіки на зауваження відреагували агресивно. Вони накинулись на жінку і побили її.

50-річну жительку села було доправлено до лікарні, де їй надали кваліфіковану допомогу.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Нападниками виявилися двоє рідних братів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Працівники поліції встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, допитуються свідки.

Нагадаємо, вдень 6 серпня у Петропавлівській Борщагівці під Києвом було скоєно зухвалий напад двох молодиків спортивної зовнішності на літню жіночку.