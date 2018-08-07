Побили до втрати свідомості: двоє молодиків під Києвом напали на жінку через зауваження



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Фото: espreso.tv Побита після нападу

Під Києвом жорстоко побили жінку за зауваження про кидання пляшки поза смітник

Вдень 6 серпня у Петропавлівській Борщагівці під Києвом було скоєно зухвалий напад двох молодиків спортивної зовнішності на літню жіночку за зауваження стосовно кидання пляшки не у смітник. Про це повідомляє Еспресо.

Молодики наносили жінці удари в обличчя, після чого потерпіла втратила свідомість. Завдяки свідкам і приватній охороні, нападників затримали.

В нападниках свідки впізнали двох братів, один із них спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Володимирович Сандуляк.

Нагадаємо, в селищі Карнаухівка Дніпропетровської області в диско-барі «Скорпіон» група відвідувачів закладу через зауваження побила ветерана АТО, інваліда війни 2 групи Костянтина Коротюка.