На Дніпропетровщині через зауваження побили ветерана АТО



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Інцидент стався посеред ночі в барі

В селищі Карнаухівка Дніпропетровської області в диско-барі «Скорпіон» група відвідувачів закладу побила ветерана АТО, інваліда війни 2 групи Костянтина Коротюка.

Про це ТСН.ua повідомив сам потерпілий.

Інцидент стався близько другої години ночі 5 серпня.

«Конфлікт виник раптово. Я побачив біля бару дівчат, які вийшли справляти потребу прямо біля входу будівлі. Зробив їм зауваження, після чого вони покликали своїх, так би мовити, друзів. Я був один, тому ці особи і «накинулись», - розповів Коротюк.

Потерпілий є інвалідом другої групи через вади зору, які він отримав під час участі у бойових діях під Амвросіївкою у 2014 році - він дуже погано бачить, одне око майже сліпе.

Наразі потерпілий перебуває в Дніпродзержинській міській лікарні швидкої допомоги в стаціонарному відділенні з пошкодженнями голови, обличчя та струсом мозку. У день злочину він подав заяву до поліції.

Коротюк стверджує, що до побиття міг бути причетний орендар бару «Скорпіон», який до того ж нібито організовує у закладі нелегальний продаж алкоголю в нічний час. «У цьому селі усі знають, що цей бар «гудить» до ранку, а ліцензій на продаж алкоголю там ніяких ніколи не було», — зазначив він.

В обласній поліції підтвердили, що Коротюк звертався до правоохоронців з відповідною заявою 5 серпня. «У заяві він написав, що його побив невідомий чоловік на ім’я Віталій. Наразі правова кваліфікація інциденту не встановлена, її визначать після з’ясування ступені тілесних пошкоджень. Для цього потерпілому дали направлення на судмедекспертизу», - заявила прес-офіцер поліції Олена Тимченко.

Обставини події з'ясовує дільничний офіцер, який буде опитувати свідків та встановлювати особу ймовірного нападника.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську застрелили ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат».