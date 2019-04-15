Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом



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Хлопця між вагонами знайшов робітник залізниці Фото: Інформатор

Хлопець знаходиться в реанімації

У неділю, 14 квітня, на залізничній колії в районі вулиці Алматинської в Дарницькому районі Києва виявили хлопця без свідомості. Попередньо, 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли заліз на вантажний вагон.

Нещасний випадок стався близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як нам розповів чоловік, який працює на залізниці, все сталося на другій залізничній колії від вулиці Алматинська. Там на відстої перебували вантажні вагони, які очікували зчіпки з потягом. Чоловік почув сильний хлопок і побачив, як осипаються іскри з контактної мережі. Підійшовши до місця, де стався спалах, робочий виявив хлопця.

До місця події викликали слідчо-оперативну групу та медиків. Постраждалого госпіталізували, на даний момент він знаходиться в реанімації, про його стан інформації немає.