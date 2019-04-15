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    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом

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    Хлопця між вагонами знайшов робітник залізниці - Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Хлопця між вагонами знайшов робітник залізниці
    Фото: Інформатор

    Хлопець знаходиться в реанімації

    У неділю, 14 квітня, на залізничній колії в районі вулиці Алматинської в Дарницькому районі Києва виявили хлопця без свідомості. Попередньо, 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли заліз на вантажний вагон.

    Нещасний випадок стався близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як нам розповів чоловік, який працює на залізниці, все сталося на другій залізничній колії від вулиці Алматинська. Там на відстої перебували вантажні вагони, які очікували зчіпки з потягом. Чоловік почув сильний хлопок і побачив, як осипаються іскри з контактної мережі. Підійшовши до місця, де стався спалах, робочий виявив хлопця.

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    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Поблизу Дарницького вокзалу підліток заліз на вагон і отримав удар струмом
    Фото: Інформатор

    До місця події викликали слідчо-оперативну групу та медиків. Постраждалого госпіталізували, на даний момент він знаходиться в реанімації, про його стан інформації немає.

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