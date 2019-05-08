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    Новини

    Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля

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    Загорання сталося близько 22-ї години - Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля
    Загорання сталося близько 22-ї години
    Фото: Інформатор

    Пожежа виникла у відселеній будівлі

    У вівторок, 7 травня, увечері на вулиці Еспланадна, 32 у Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховій відселеній будівлі.

    Виклик на лінію 101 надійшов о 21:59.

    По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь охопив перший поверх будівлі на площі 40 квадратних метрів, повідомляє Інформатор. Оскільки перекриття будівлі дерев'яні, була загроза розповсюдження вогню на інші поверхи.

    Вже о 22:32 пожежу вдалося локалізувати, а до 22:44 ліквідувати.

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    На місці працювали три одиниці основної та спеціальної техніки рятувальників і близько 13 чоловік особового складу. Також чергували медики та правоохоронці.

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    Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля
    Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля
    Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля
    Фото: Інформатор

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Загиблих та травмованих немає.

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