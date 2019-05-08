Поблизу Палацу спорту горіла триповерхова будівля



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Загорання сталося близько 22-ї години Фото: Інформатор

Пожежа виникла у відселеній будівлі

У вівторок, 7 травня, увечері на вулиці Еспланадна, 32 у Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховій відселеній будівлі.

Виклик на лінію 101 надійшов о 21:59.

По прибуттю на місце пожежники встановили, що вогонь охопив перший поверх будівлі на площі 40 квадратних метрів, повідомляє Інформатор. Оскільки перекриття будівлі дерев'яні, була загроза розповсюдження вогню на інші поверхи.

Вже о 22:32 пожежу вдалося локалізувати, а до 22:44 ліквідувати.

На місці працювали три одиниці основної та спеціальної техніки рятувальників і близько 13 чоловік особового складу. Також чергували медики та правоохоронці.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.