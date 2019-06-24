Поблизу станції столичного метро знайдено снаряд



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За добу піротехніки вилучили та знищили на полігоні 13 вибухонебезпечних предметів

Минулої доби, 23 червня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 13 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 23 червня, на вул. Тимірязєвській, 1, що у Печерському районі, виявлено ручну гранату Ф-1.

На вул. Пухівській, 1, виявлено артилерійські снаряди АС-76 мм у кількості 8 одиниць та артилерійські снаряди АС-122 мм у кількості 3 одиниці.

Також, поблизу станції метро «Бориспільська» виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм.

Всі виявлені боєприпаси часів Другої світової війни. Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 718 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають у ДСНС.

Як повідомлялося, 11 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили 5 одиниць вибухонебезпечних предметів.