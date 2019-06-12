На Бориспільському шосе виявили чотири міни



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Вибухонебезпечні предмети знищено на полігоні

За минулу добу, 11 червня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 5 одиниць вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 12 червня в урочищі Лиса гора, що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд АС-50 мм, а в Дарницькому районі на 9-му кілометрі по Бориспільському шосе виявлено чотири мінометних міни ММ 50 мм. Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 565 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - закликають у ДСНС.

Нагадаємо, 6 червня у Києві піротехніки вилучили та знищили 4 одиниці вибухонебезпечних предметів.