Податківці ліквідували конвертцентр із обігом понад 1 млрд грн

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності

Масштабний центр мінімізації податків викрили столичні фіскали

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків ДФС викрили масштабний центр мінімізації податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС України.

Встановлено, що організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

У подальшому фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектора економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

Податковий кредит підприємств транзитно-конвертаційної групи (ТКГ) формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств реального сектору економіки, які мають в обігу готівкові кошти, за відповідну плату в розмірі 3-8% від суми наданих послуг.

У подальшому через ланцюг підприємств ТКГ здійснювалась підміна номенклатури ТМЦ необхідної для «вигодонабувачів». Проконвертовані таким чином кошти поверталися службовим особам підприємств реального сектора економіки за виключенням 7-12% від обороту, що слугували винагородою за надані послуги.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними «вигодо набувачами» були будівельні та сільськогосподарські підприємства.

Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн. Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021р.р. склав понад 1 млрд грн.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено $130 тисяч готівкою (в еквіваленті понад 3,5 млн грн), печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники.

Досудове розслідування триває.