Брендовий одяг під виглядом гуманітарки. Правоохоронці викрили масштабну злочинну схему

Правоохоронці провели обшуки в офісних та складських приміщеннях фігурантів справи

Внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень

Столичні правоохоронці викрили та припинили функціонування масштабної схеми ухилення від сплати податків та митних платежів шляхом ввезення з-за кордону комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - низку фіктивних благодійних організацій-отримувачів.

Надалі під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі (брендовий одяг, лікарські засоби тощо), дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.

За попередніми підрахунками, внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями мешкання фігурантів провадження.

Вилучено понад 10 тонн товарів, що не розмитнені у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.

Досудове розслідування триває.