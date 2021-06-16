В Україні легалізують «конверти», які щомісяця отримують нардепи – ексгенпрокурор Рябошапка

«Податкові опричники ходитимуть по хатах заробітчан, оцінюватимуть за власною фантазією побудовані будинки і привезені з-за кордону авто»

Не варто вірити зеленим «головам, що говорять», нібито «амністія» є добровільною справою

Вчора парламент ухвалив закон про податкову амністію. На думку Ростислава Рябошапки, «це погана ідея». Про це він висловився на своїй сторінці в Facebook.

Ексгенпрокурор наголосив на тому, що закон передбачає добровільне декларування доходів, з яких не сплачені податки та наступне посилення податкового контролю за сплатою податків.

Він розповів, що цей закон насправді означає:

будуть легалізовані «конверти», що за повідомленнями багатьох ЗМІ щомісяця отримують народні депутати;

будуть обкладені податками українці, які працюючи за кордоном, утримують свої сім'ї в Україні.

«Тобто замість того, щоб українцям створити нормальні умови праці дома, аби вони не працювали у важких умовах по дванадцять годин на добу, живучи за тисячі кілометрів від дітей, подружжя, батьків, влада не додумалась нічого кращого, аніж обкласти українців «опричниною», в кращих традиціях варварської держави Івана Грозного», – підкреслив колишній генпрокурор.

Він додав, що не варто вірити зеленим «головам слуг», які переконують, що «амністія» нібито добровільна справа.

«Після її завершення, податкові опричники ходитимуть по хатах заробітчан, оцінюватимуть за власною фантазією побудовані будинки і привезені з-за кордону авто та нараховуватимуть податки – «опричнину» на нові конверти народним депутатам», – наголосив він.

«Ви ж не вірите, що податківці ходитимуть до слуг чи олігархів?», – іронічно завершив Ростислав Рябошапка.

Додамо, що Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала президентський законопроєкт №5153, яким запроваджується одноразове декларування активів фізосіб для легалізації своїх статків.

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