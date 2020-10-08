Погрози зґвалтуванням: поліція розслідує переслідування активістки, що викрила Шкарлета в плагіаті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ГО «Точка росту, освіти і науки», координаторка антиплагіатної ініціативи «Десергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк заявила до поліції про переслідування

З метою встановлення підозрюваних поліцейські вивчають відеозаписи камер спостереження

Столична поліція розслідує кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя громадської діячки.

Жінка звернулася до поліції із заявою, що протягом тривалого часу вона отримує повідомлення із погрозами.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час перевірки інформації правоохоронці встановили, що невідомі особи стежать за заявницею, надсилають електронні повідомлення з погрозами та залишають записки біля вхідних дверей за її місцем проживання.

З метою встановлення підозрюваних поліцейські вивчають відеозаписи камер спостереження, встановлюють та опитують свідків події та проводять інші слідчі дії.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Триває досудове розслідування, у рамках якого встановлюються всі обставини події.

Йдеться про переслідування активістки, голови ГО «Точка росту, освіти і науки», координаторки антиплагіатної ініціативи «Десергейт» Світлани Благодєтєлєвої-Вовк. Про своє переслідування вона заявила 7 жовтня під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Світлана Благодєтєлєва-Вовк разом з однодумцями за останні п’ять років викрила десятки випадків академічного плагіату у дисертаціях українських топ-посадовців. Саме після викриття плагіату у працях в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета активістку почали переслідувати в інтернеті та стежити за нею.

Як розповіла Благодєтєлєва-Вовк, перша публікація про викриття Шкарлета з’явилася 3 червня, а вже з 16 червня розпочалося кіберпереслідування її сторінки у Фейсбук. У липні активістка почала отримувати електронні листи з різних акаунтів, зміст яких можна розцінити як погрози зґвалтуванням. У серпні жінка зрозуміла, що її фізично переслідують, коли невідомий чоловік почав надсилати світлини її будинку, під’їзду та безпосередньо фото самої активістки. А пізніше переслідувач почав залишати у дверях квартири жінки записки непристойного змісту.

Нагадаємо також, що 11 вересня 2020-го Комітет етики Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Сергія Шкарлета. Комітет розглядав це питання, бо отримав звернення від народної депутатки з «Голосу» Інни Совсун і декількох громадських організацій. Також ці факти просив перевірити секретаріат уряду.

Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.