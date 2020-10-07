Шкарлет через суд хоче довести, що в його статтях нема плагіату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі українські і іноземні експерти підтвердили, що Сергій Шкарлет використовував чужі тексти у своїх роботах без посилання на джерело

Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у чотирьох його наукових роботах

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Зазначається, що Шкарлет просить суд визнати протиправними дії НАЗЯВО в особі Комітету з питань етики, який знайшов тестові запозичення без послання на джерело у чотирьох його наукових роботах.

Також Шкарлет просить суд визнати протиправним і скасувати рішення Комітету від 11 вересня, які стосуються порушення академічної доброчесності у наукових публікаціях.

Зараз суд вирішує, чи відкрити провадження за цим адміністративним позовом.

Нагадаємо, 11 вересня 2020-го Комітет етики Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Сергія Шкарлета. Комітет розглядав це питання, бо отримав звернення від народної депутатки з «Голосу» Інни Совсун і декількох громадських організацій. Також ці факти просив перевірити секретаріат уряду.

«Вимушені констатувати плагіат у трьох роботах. Представимо це у нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату», — сказав голова комітету Сергій Квіт.

Крім самого комітету, уривки з робіт на перевірку надсилали трьом незалежним закордонним експертам. Для них ці частини робіт перевели англійською мовою. Це адвокат, професор етики й права з США, польський експерт з питань піратства і плагіату та чеський експерт. Усі вони знайшли в роботах очільника МОН плагіат.

«У всіх випадках є очевидним, що оригінальний матеріал був використаний повторно, або слово в слово, або з незначними змінами, що не змінило значення, таким чином, наявне повторне використання ідей, представлених у джерелі», — повідомив чеський експерт Томаш Фольтинек.