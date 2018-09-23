Поліцейська погоня та ДТП з перекиданням у Києві: камери зафіксували момент зіткнення



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Фото: kiev.informator.ua ДТП з перекиданням

Від удару машина порушника перекинулася і розбила ще дві машини

У Києві на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької сталася масштабна ДТП з чотирьох машин з перекиданням. Камер спостереження зафіксували момент зіткнення машин.

Аварія трапилася 22 вересня близько 18:40.

Попередньо Daewoo зупинили поліцейські для перевірки автомобіля. Але водій почав їхати. Почалося переслідування. В ході погоні водій Lanos здійснив зіткнення з патрульним автомобілем на вулиці Абая Кунанбаєва. А на перехресті Харківського шосе і вулиці Тростянецької в Lanos врізався Ford.

Від удару машина порушника перекинулася і розбила ще дві машини. У салоні Daewoo знайшли наркотичні речовини. Ведеться слідство.

Раніше стало відомо, що прилад Drager зафіксував 4,58 проміле алкоголю у водія Daewоо.