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    Поліцейська погоня та ДТП з перекиданням у Києві: камери зафіксували момент зіткнення

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    ДТП з перекиданням - Поліцейська погоня та ДТП з перекиданням у Києві: камери зафіксували момент зіткнення
    Фото: kiev.informator.ua
    ДТП з перекиданням

    Від удару машина порушника перекинулася і розбила ще дві машини

    У Києві на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької сталася масштабна ДТП з чотирьох машин з перекиданням. Камер спостереження зафіксували момент зіткнення машин.

    Аварія трапилася 22 вересня близько 18:40.

    Попередньо Daewoo зупинили поліцейські для перевірки автомобіля. Але водій почав їхати. Почалося переслідування. В ході погоні водій Lanos здійснив зіткнення з патрульним автомобілем на вулиці Абая Кунанбаєва. А на перехресті Харківського шосе і вулиці Тростянецької в Lanos врізався Ford.

    Від удару машина порушника перекинулася і розбила ще дві машини. У салоні Daewoo знайшли наркотичні речовини. Ведеться слідство.

    Раніше стало відомо, що прилад Drager зафіксував 4,58 проміле алкоголю у водія Daewоо.

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