Поліція Києва уже зафіксувала чотири інциденти з іноземними вболівальниками

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Над розкриттям трьох злочинів поліція Києва наразі працює

Станом на сьогоднішній день, 24 травня, від іноземних вболівальників, які прибули до Києва на фінал Ліги чемпіонів, до поліції надійшло 4 повідомлення про інциденти. Про це повідомив журналістам начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

«На сьогодні інцидентів зафіксовано чотири. Це одна крадіжка, один застряг у ліфті, одне шахрайство і одна втрата мобільного телефона», - сказав він.

Крищенко зазначив, що над розкриттям трьох злочинів поліція Києва наразі працює.

Як повідомлялося, у столичній поліції очікують прибуття основної кількості іноземних футбольних вболівальників до Києва 25 травня у другій половині дня. Станом на сьогодні в українську столицю вже прибуло близько тисячі іноземних вболівальників.

У той же час у поліції Києва запевнили, що особливо небезпечні фанати футбольних клубів «Реал» та «Ліверпуль» на фінал Ліги чемпіонів до Києва не приїдуть.

Раніше Національна поліція запевнила, що готова до зустрічі міжнародних гостей та забезпечення безпеки людей під час проведення Ліги чемпіонів.

Джерело: УНН