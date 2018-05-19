Поліція запевнила, що готова до фіналу Ліги чемпіонів у Києві

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Керівники МВС та Нацполіції перевірили організацію та координацію роботи між відомствами

У п’ятницю, 18 травня, відбулися другі спільні навчання Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників та рятувальників у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Підготовку силовиків до фіналу Ліги чемпіонів у Києві перевірив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін та заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич.

Керівники МВС та Нацполіції перевірили організацію та координацію роботи між кількома відомствами задля забезпечення безпеки громадян та гостей країни.

Так, працівники всіх відомств, задіяних до забезпечення публічної безпеки людей під час проведення Ліги чемпіонів УЄФА у Києві, спільно відпрацювали алгоритм дій під час зустрічі та супроводу футбольних вболівальників в аеропорту.

Від початку роботу правоохоронців було розподілено на кілька блоків. Перший – організація, координація дій працівників всіх задіяних відомств, підготовка. Наступний – зустріч, супровід безпосередньо з аеропортів, місць прибуття, супровід до готелів, локацій, де вони перебуватимуть.

Також окремо правоохоронці готуються до роботи по забезпеченню правопорядку безпосередньо під час проведення матчу. Для цього було проведено низку тренувань. Зокрема, як на підступах до стадіону, так і безпосередньо на його території. Останній етап - організація відбуття фанатів.

«За кожним етапом роботи правоохоронців закріплені конкретні відповідальні особи. Окрім того, на всіх етапах підрозділи МВС повністю взаємодіють між собою, а також з представниками УЄФА, ФІФА, ФФУ, міською владою», – розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Для цього на території бориспільського аеропорту було створено об’єктовий ситуаційний центр. До його складу увійшли кілька підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної та прикордонної служб, а також представники безпеки аеропорту.

Його діяльність спрямована на збір, узагальнення і аналіз інформації про стан правопорядку на території аеропорту і терміналів, стан їх супроводження руху громадян тощо. Також, наприклад, безпосередньо в бориспільському аеропорту контроль буде здійснюватися в реальному часі завдяки інформації, яка надходитиме з більш ніж 500 камер.

У свою чергу, вся ця інформація надходитиме до ситуаційного центру Національної поліції України за допомогою відеостріму.

В’ячеслав Аброськін зазначив, що Національна поліція готова до зустрічі міжнародних гостей та забезпечення безпеки людей під час проведення Ліги чемпіонів.

«Працюємо на попередження скоєння злочинів як відносно гостей, так і відносно наших громадян. Будуть задіяні абсолютно всі підрозділи кримінальної поліції, підрозділ превенції, патрульної поліції, підрозділ вибухотехнічної, кінологічної служб. І наскільки ми сьогодні бачимо, – всі підрозділи готові на 100%», – повідомив перший заступник голови Нацполіції.