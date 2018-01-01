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    Поліція Києва затримала молодика, який підстрелив власника кав'ярні

    Конфлікт виник між підприємцями та особами, що приїхали демонтувати торгівельні МАФи
    У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв у підприємця під час конфлікту при демонтажі МАФів у Печерському районі міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції столиці. Інцидент стався у ніч на 17 січня на бульварі Лесі Українки. Конфлікт виник між підприємцями та особами, що приїхали демонтувати торгівельні МАФи. Під час
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    Конфлікт виник між підприємцями та особами, що приїхали демонтувати торгівельні МАФи

    У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв у підприємця під час конфлікту при демонтажі МАФів у Печерському районі міста.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції столиці.

    Інцидент стався у ніч на 17 січня на бульварі Лесі Українки. Конфлікт виник між підприємцями та особами, що приїхали демонтувати торгівельні МАФи.

    Під час з'ясування стосунків 28-річний озброєний чоловік вистрілив у власника кав'ярні. Постраждалий отримав поранення ноги.

    «Поліція вилучила у стрілка пістолет з магазином та 6 набоїв до нього. При цьому зазначається, що він мав при собі дозвіл на придбання зброї», - йдеться в повідомленні.

    За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», яка передбачає до семи років позбавлення волі.

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