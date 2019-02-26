Поліція затримала групу наркоторговців, які орудували у Києві та двох областях



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Під час санкціонованих обшуків у наркоторговців виявили та вилучили 50 грамів розфасованого метадону Фото: Нацполіція

Двоє співорганізаторів кримінальної групи вже притягувалися до кримінальної відповідальності за торгівлю опієм

Столичні поліцейські викрили групу наркозбувачів, які реалізовували наркотики на території Києва та двох областей – Київської і Миколаївської. Після проведення семи оперативних закупок правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної групи.

Під час обшуків у них виявили та вилучили наркотичні речовини на суму понад 75 тисяч гривень, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Відомо, що двоє співорганізаторів групи вже притягувалися до кримінальної відповідальності за торгівлю опієм, а упродовж останніх двох років займалися збутом метадону. Згідно із отриманою інформацією, лише за один день вони могли збувати до 30 грамів важкого наркотику», - заявили в поліції.

Начальник відділу управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у м. Києві Микола Волковінський повідомив, що із покупцями зловмисники спілкувалися у секретних групах месенджерів, а гроші за «товар» їм перераховували на банківські картки. «Замовлення» зловмисники залишали у «закладках».

Під час санкціонованих обшуків у наркоторговців виявили та вилучили 50 грамів розфасованого метадону, вартість якого за цінами «чорного» ринку складає більше 75 тисяч гривень, понад 35 тисяч гривень готівкою, банківські картки, квитанції, записи про кількість збутих наркотиків. Речові докази були відправлені на проведення експертизи.

Усіх шістьох учасників наркогрупи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. В суді вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, Білоцерківським міськрайонним судом засуджено інспектора відділу нагляду і безпеки Білоцерківської виправної колонії № 35, який за хабар здійснив передачу психотропної речовини та заборонених предметів у місця позбавлення волі.