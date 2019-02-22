Працівник колонії на Київщині отримав строк за передачу в’язням наркотиків



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Зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі

Білоцерківським міськрайонним судом засуджено інспектора відділу нагляду і безпеки Білоцерківської виправної колонії № 35, який в порушення своїх службових обов’язків, за неправомірну вигоду, з метою власного незаконного збагачення здійснив передачу психотропної речовини та заборонених предметів у місця позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зловмиснику судом призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки.

Крім того, Бориспільським міськрайонним судом до реальної міри покарання засуджено хабародавця, який намагався шляхом надання неправомірної вигоди працівнику патрульної поліції врятувати свого пасинка від складання відносно нього протоколу за вчинення адміністративного правопорушення.

Прокуратурою Київської області в минулому році направлено до суду 54 обвинувальні акти щодо корупційних кримінальних правопорушень. За результатами їх судового розгляду ухвалено 12 рішень, у 5 - засудженим призначено реальну міру покарання.

Раніше повідомлялося, що керівництво Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) підозрюється в отриманні хабарів за поліпшення умов перебування ув'язнених.