  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)

    • Розсилка
    Затримання підозрюваних у пограбуванні громадянки Іспанії - Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)
    Затримання підозрюваних у пограбуванні громадянки Іспанії

    Росіянин та уродженець Донеччини вирвали із рук жінки гаманець, у якому знаходилися гроші та квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів

    До працівників поліції, які несли службу з охорони публічної безпеки біля фан-зони на вулиці Хрещатик, звернулася громадянка Іспанії із повідомлення про пограбування. За словами жінки, до неї підійшли чоловіки і вирвали із рук гаманець, у якому були гроші та квитки на сьогоднішній фінальний матч Ліги чемпіонів.

    Як повідомляєпрес-служба поліції Києва, равоохоронці терміново передали прикмети зловмисників своїм колегам. Патрульні поліцейські, які знаходилися з іншої сторони фан-зони, помітили двох чоловіків, зупинили їх та доправили до Печерського управління поліції. Вже встановлено, що один із них - росіянин, інший – уродженець Донеччини, який перебуває у розшуку за скоєння шахрайства та підробку документів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)
    Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)
    Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)
    Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)

    Чоловіків затримують у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі вилучають записи з відеокамер спостереження, які знаходяться поряд із місцем події. Також триває збір доказової бази.

    Як повідомлялося, вранці 26 травня у центрі Києва поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків.

    Читайте також
    Росія Київ Іспанія пограбування Ліга чемпіонів поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ