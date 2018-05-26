Поліція затримала росіянина за пограбування іноземки на Хрещатику (відео)

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Затримання підозрюваних у пограбуванні громадянки Іспанії

Росіянин та уродженець Донеччини вирвали із рук жінки гаманець, у якому знаходилися гроші та квитки на фінальний матч Ліги чемпіонів

До працівників поліції, які несли службу з охорони публічної безпеки біля фан-зони на вулиці Хрещатик, звернулася громадянка Іспанії із повідомлення про пограбування. За словами жінки, до неї підійшли чоловіки і вирвали із рук гаманець, у якому були гроші та квитки на сьогоднішній фінальний матч Ліги чемпіонів.

Як повідомляєпрес-служба поліції Києва, равоохоронці терміново передали прикмети зловмисників своїм колегам. Патрульні поліцейські, які знаходилися з іншої сторони фан-зони, помітили двох чоловіків, зупинили їх та доправили до Печерського управління поліції. Вже встановлено, що один із них - росіянин, інший – уродженець Донеччини, який перебуває у розшуку за скоєння шахрайства та підробку документів.

Чоловіків затримують у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі вилучають записи з відеокамер спостереження, які знаходяться поряд із місцем події. Також триває збір доказової бази.

Як повідомлялося, вранці 26 травня у центрі Києва поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків.